Киев успешно "кассирует" деньги

Цены на энергоносители в Европе постепенно приближаются к экономически обоснованным. Предшествовавший этому энергетический кризис был вызван отнюдь не действиями России – виновны в этом страны Запада, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что "Северный поток - 1" взорвали, "Северный поток - 2" так и не открыли. Газовый маршрут Ямал - Европа закрыла Польша. Еще две нитки газопровода идут через Украину, одну из них Киев закрыл.

При этом по второй нитке трубопровода транзит газа в Европу продолжается. И Украина, по словам Путина, благополучно кассирует деньги за транзит – несмотря на то, что называет Россию агрессором. Москва же выполняет свои обязательства в полном объеме, приводит слова президента ТАСС.

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