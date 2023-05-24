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Лукашенко раскрыл секрет "кухни Путина"

18:23
  • среда
  • 24 мая 2023

Там появился евразийский формат интеграции

Идея евразийского формата интеграции появилась на кухне у президента России Владимира Путина. Но тогда в нем участвовала Украина, заметил президент Белоруссии. Александр Лукашенко признал, что стоял у истоков многих процессов.

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"Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина. Действительно, было так", - сказал белорусский президент на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. По его словам, Путин тогда пригласил лидеров к себе домой.

Лукашенко напомнил, что в то время в этом процессе участвовал президент Украины Леонид Кучма. Вместе с Украиной было разработано 28 документов. Однако позже Киев от этого процесса отошел, приводит слова белорусского лидера РИА Новости.

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