Лукашенко раскрыл секрет "кухни Путина"

Там появился евразийский формат интеграции

Идея евразийского формата интеграции появилась на кухне у президента России Владимира Путина. Но тогда в нем участвовала Украина, заметил президент Белоруссии. Александр Лукашенко признал, что стоял у истоков многих процессов.

"Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина. Действительно, было так", - сказал белорусский президент на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. По его словам, Путин тогда пригласил лидеров к себе домой.

Лукашенко напомнил, что в то время в этом процессе участвовал президент Украины Леонид Кучма. Вместе с Украиной было разработано 28 документов. Однако позже Киев от этого процесса отошел, приводит слова белорусского лидера РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"