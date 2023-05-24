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Появилось видео ликвидации украинских катеров кораблем ЧФ

18:34
  • среда
  • 24 мая 2023

"Иван Хурс" обеспечивает безопасность газопроводов в Босфоре

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских катеров кораблем "Иван Хурс" Черноморского флота России. ВСУ предприняли атаку в 5:30 24 мая в районе пролива Босфор.

Российский корабль отразил атаку украинских катеров в районе Босфора
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"Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор", - сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что три украинских беспилотных быстроходных катера пытались атаковать корабль "Иван Хурс". Корабль ЧФ России обеспечивает безопасность газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики.

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