Появилось видео ликвидации украинских катеров кораблем ЧФ

"Иван Хурс" обеспечивает безопасность газопроводов в Босфоре

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских катеров кораблем "Иван Хурс" Черноморского флота России. ВСУ предприняли атаку в 5:30 24 мая в районе пролива Босфор.

"Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор", - сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что три украинских беспилотных быстроходных катера пытались атаковать корабль "Иван Хурс". Корабль ЧФ России обеспечивает безопасность газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики.

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