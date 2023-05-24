Песков признал Польшу враждебным государством

В Кремле прокомментировали последние выпады Варшавы

Последние заявления из Польши – в частности, о готовности поддержать госпереворот в Белоруссии - открыто говорят о намерении Варшавы вмешаться в дела другого государства. У польского руководства просто истерика русофобии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Польша — это враждебное для нас государство. Я бы пошел дальше, я бы не стал называть недружественным", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Отрывок опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

Песков прокомментировал высказывание бывшего замминистра национальной обороны Польши. Генерал Вальдемар Скшипчак ожидает скорого военного переворота в Белоруссии и призывает поддержать войска, которые будут вести операцию против Александра Лукашенко.

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