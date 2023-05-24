ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков признал Польшу враждебным государством

18:54
  • среда
  • 24 мая 2023

В Кремле прокомментировали последние выпады Варшавы

Последние заявления из Польши – в частности, о готовности поддержать госпереворот в Белоруссии - открыто говорят о намерении Варшавы вмешаться в дела другого государства. У польского руководства просто истерика русофобии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков указал на рост вовлеченности Запада в конфликт на Украине
Песков: Россия против заморозки конфликта на Украине

"Польша — это враждебное для нас государство. Я бы пошел дальше, я бы не стал называть недружественным", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Отрывок опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

Песков прокомментировал высказывание бывшего замминистра национальной обороны Польши. Генерал Вальдемар Скшипчак ожидает скорого военного переворота в Белоруссии и призывает  поддержать войска, которые будут вести операцию против Александра Лукашенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.