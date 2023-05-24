Путин выступил на Евразийском экономическом форуме. Главное

Несмотря на давление со стороны США, интерес к ЕАЭС только растёт

На международной арене большинство согласно с подходами России к построению более справедливой архитектуры экономических отношений в мире. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума ЕАЭС в Москве. Тема, заявленная в этом году: Евразийская интеграция в многополярном мире.

Главная тема Евразийского экономического форума посвящена сотрудничеству стран в современном многополярном мире. Изменения в политике и экономике здесь сравнивают с тектоническими сдвигами.

"Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены. Всё больше государств берёт курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития. И все они выступают за построение новой, более справедливой архитектуры международных экономических отношений. Это звучит несколько банально, или как штамп, – на самом деле это на практике происходит, в действительности, в реальной жизни. Важно, что с этими подходами солидарны большинство участников международного общения, я хочу это подчеркнуть. И это не пустые слова, так и есть на самом деле", - отметил Путин.

Чтобы это понять, достаточно обратить внимание на широкий состав участников экономического форума. Вместе с президентом России на сцене - лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и вице-премьер Армении. В целом же в Москву приехали представители более чем 50 государств - из Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Несмотря на давление со стороны США, интерес к ЕАЭС и другим форматам взаимной интеграции только растёт.

"Вот не надо России опускать низко голову, в связи с ситуацией сложившейся. Как раз Россия может стать очень сильным локомотивом и в ШОС, и в БРИКС в придании динамики развития этих организаций. Россия должна быть очень активной", - сказал Лукашенко.

Мир сегодня гораздо больше, чем США и созданная ими западная коалиция. Международные игроки сравнивают американскую модель выстраивания отношений, когда санкциями грозят даже союзникам, и российский подход - с равноправным партнерством. Наша страна призывает сотрудничать на принципах прагматизма. Чтобы это было выгодно обеим сторонам.

"Все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляют, по сути, себе в ногу и в ногу тем, кто пока ещё вынужден подчиняться их диктату. И, кстати говоря, в этом смысле они только усиливают тот нисходящий тренд развития, своего собственного развития, о котором прямо пишут международные эксперты, в том числе и эксперты из Соединённых Штатов", - сказал Путин.

Одно из преимуществ США - международное признание доллара мировой валютой. Однако ЕАЭС в этом году уже практически завершил переход на расчеты в валютах национальных. Их доля во взаимной торговле в первом квартале 2023 года составила 90 процентов. На использование национальных валют во внешнеторговых расчётах переходят и многие другие быстроразвивающиеся экономики мира, в том числе Китай, Индия, государства Латинской Америки. Ещё один фактор экономического развития - доступная энергии. Этого лишилась Европа под давлением США.

"Кто виноват в том, что произошло? "Северный поток – 1" взорвали. "Северный поток – 2" не открыли. Газовый маршрут Ямал – Европа через Польшу Польша закрыла. Мы, что ли, закрыли? Они же закрыли. Две нитки газопровода через Украину – Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит. Мы все свои обязательства выполняем в полном объёме, хочу это подчеркнуть. И, конечно, делаем и будем это делать, в первую очередь, в отношении стран Евразийского экономического союза", - отметил Путин.

В рамках ЕАЭС в 2022-м году товарооборот вырос на 14 процентов. И составил более 83 миллиардов долларов. По словам лидера КНР Си Цзиньпина, который записал видеообращение участникам форума, товарооборот Евразийского экономического союза с Китаем составил более 240 миллиардов долларов за год и вырос на 30 процентов. Теперь Россия и страны ШОС сталкиваются с новым вызовом - нужна инфраструктура, чтобы перевозить такие объемы продукции.

"Этой работе мы придаём большое значение как в рамках ЕвразЭС, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора "Север – Юг". Буквально на днях мы с иранскими коллегами подписали соглашение о прокладке участка железной дороги Решт – Астара. Это позволит связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Строительство новой ветки начинается уже в текущем году", - рассказал Путин.

Транспортный коридор создают в тесном партнерстве с Азербайджаном. Полноценный запуск маршрута обеспечит ежегодный транзит до 30 миллионов тонн грузов. И это лишь один пример, как прямо сейчас меняется логистическая карта мира.

Тем, которые подняли на уровне лидеров стран ЕАЭС, еще множество. За последний год активизированы переговоры по созданию зон свободной торговли с Ираном и Египтом, запущены аналогичные консультации с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Индонезией. Интерес проявляют Вьетнам и Сербия.

В четверг углубление сотрудничества главы "пятерки" государств подробно обсудят на заседании Высшего Евразийского экономического совета. А сегодня после завершения форума Владимир Путин пригласил гостей на ужин в Кремль – причем, лидеры ехали все вместе - в одном микроавтобусе. Что в очередной раз подчеркнуло уровень партнёрства, которое вполне можно назвать дружбой.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"