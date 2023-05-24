Последние данные об обстановке на флангах в районе Артемовска

Интенсивность контратак ВСУ заметно снизилась

В прицеле батареи - колонна бронетехники ВСУ. На марше - с десяток натовских БМП. И человек 30 пехоты. Их заметила воздушная разведка. Координаты передали артиллерийским расчетам. Медлить нельзя. Бойцы закидывают один снаряд за другим. Крайне важно уничтожить этот конвой, пока он не скрылся в "зеленке".

По националистам бьют тяжелым калибром. И вот результат - до передовой, к пригородным поселкам Артемовска, колонна не дошла. На дороге горят подбитые машины. Видно, что и националистов уцелело человек десять. Попытка ВСУ бросить в бой еще одну резервную бронегруппу закончилась провалом.

Говорить о серьезном переломе ситуации на флангах Артемовска - самого сложного в оперативном плане участка - пока рано. Но факт - последние несколько дней российская авиация и артиллерия работали настолько эффективно, что интенсивность контратак ВСУ заметно снизилась. Подавлены десятки огневых точек, откуда радикалы били по десантникам из пушек и минометов.

Каждая вылазка на фланги в районах Богдановки и Клещеевки натыкается на плотный встречный огонь. А под Ивановкой только в одной атаке боевики потеряли более 50 человек.

Российская группировка от "глухой" обороны южнее и севернее Артемовска постепенно переходит к наступлению. Националисты оставили пригородный поселок Хромово. Окопались на высотах за окраиной. Но двинуться в атаку не могут. У десантников пристрелян каждый куст.

Пусть не большой, но все же успех на авдеевском направлении. Российским войскам удалось ликвидировать сразу несколько "опорников" ВСУ в районе поселка Первомайский. А значит и препятствий к окружению самой Авдеевки стало меньше. При том, что потери боевиков здесь начинают расти также стремительно, как и во время штурма Артемовска.

Специальная военная операция сегодня - одна из главных тем и на коллегии Министерства обороны. Сергей Шойгу подвел итоги силовых мероприятий по ликвидации диверсантов, проникших накануне в Белгородскую область.

Сегодня новых попыток проникновения диверсантов в Белгородскую область не зафиксировано. Но с территории Украины боевики выпустили две мины по окрестностям городка Грайворон. Пострадавших нет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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