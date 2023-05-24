В Москве ко Дню славянской письменности и культуры прошел концерт

Патриарх Кирилл обратился к собравшимся

Сегодня Русская православная церковь отмечает День славянской письменности и культуры - в память о святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которую взяли за основу многие славянские народы.

На Красной площади прошел концерт в честь праздника. Обращаясь к собравшимся, патриарх Кирилл заявил, что ответственность тех, кто понимает важность сохранения своей культуры и духовного суверенитета, возрастает в эпоху мультикультурализма.

На концерте прозвучали русские народные песни, православные духовные песнопения, а также фрагменты из симфонических и оперных произведений Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

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