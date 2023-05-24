Россиян приглашают принять участие в голосовании за главное дерево страны

Голосование - до 1 августа
Продолжается очередной этап конкурса "Российское дерево года" – голосование за главное дерево страны на сайте Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы". Принять участие в голосовании можно по 1 августа 2023 года.
Целью конкурса является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для РФ, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Список деревьев-участников был утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы, согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ.
Более подробную информацию можно найти на сайте программы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"