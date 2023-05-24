Россиян приглашают принять участие в голосовании за главное дерево страны

Голосование - до 1 августа

Продолжается очередной этап конкурса "Российское дерево года" – голосование за главное дерево страны на сайте Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы". Принять участие в голосовании можно по 1 августа 2023 года.

Целью конкурса является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для РФ, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Список деревьев-участников был утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы, согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ.

Более подробную информацию можно найти на сайте программы.

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