Столтенберг: НАТО не принимала решения о поставках Украине истребителей F-16

Все будет зависеть от ситуации на земле

Возможность поставить Украине истребители F-16 у стран НАТО в какой-то момент появится. Пока же они заявляют о начале подготовки пилотов для этих машин, решение о передаче самолетов еще не принято, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг Столтенберг.

"В последние дни ряд стран НАТО объявили о начале подготовки украинских пилотов. Конечно, это имеет значение, поскольку в какой-то момент у нас появится возможность также поставить самолеты", - сказал генсек НАТО на брифинге.

По словам Столтенберга, все будет зависеть от того, как развивается военная ситуация на земле. Когда и как произойдет передача истребителей, еще предстоит решить, приводит слова генсека НАТО ТАСС.

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