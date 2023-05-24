ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скорпионы-убийцы наводнили британские города

20:37
  • среда
  • 24 мая 2023

Все дело в глобальном потеплении

Великобританию наводнили желтохвостые скорпионы-убийцы с Сицилии. В частности, на острове Шиппи в графстве Кент уже обитает популяция в 15 тысяч особей.

Россиянка купила виноград со скорпионом и попала в больницу
Пассажира самолета United Airlines ужалил скорпион

Встреча с паукообразным может окончиться для человека печально. Укус европейского желтохвостого скорпиона чрезвычайно болезненный, он опасен, а в случае аллергической реакции на яд может привести к летальному исходу. Утешает лишь то, членистоногое жалит людей лишь в том случае, если чувствует угрозу, пишет Daily Star.

По данным издания, скорпионы-убийцы прибыли в Англию на паромах, которые перевозят грузовики с овощами и фруктами. А благодаря глобальному потеплению они быстро освоились в британском климате. Эксперты считают, что из-за повышения температуры Великобритания вскоре может стать предпочтительным местом обитания для этого вида.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорпион
Скорпион
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.