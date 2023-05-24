Скорпионы-убийцы наводнили британские города

Все дело в глобальном потеплении

Великобританию наводнили желтохвостые скорпионы-убийцы с Сицилии. В частности, на острове Шиппи в графстве Кент уже обитает популяция в 15 тысяч особей.

Встреча с паукообразным может окончиться для человека печально. Укус европейского желтохвостого скорпиона чрезвычайно болезненный, он опасен, а в случае аллергической реакции на яд может привести к летальному исходу. Утешает лишь то, членистоногое жалит людей лишь в том случае, если чувствует угрозу, пишет Daily Star.

По данным издания, скорпионы-убийцы прибыли в Англию на паромах, которые перевозят грузовики с овощами и фруктами. А благодаря глобальному потеплению они быстро освоились в британском климате. Эксперты считают, что из-за повышения температуры Великобритания вскоре может стать предпочтительным местом обитания для этого вида.

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