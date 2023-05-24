Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Подготовка к летной программе уже отменена

Международного авиационно-космического салона МАКС, который традиционно проходит в подмосковном Жуковском, в этом году не будет. Его перенесли на 2024 год, сообщил источник в оргкомитете мероприятия.

"МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год", — приводит слова источника агентство ТАСС. Инсайдер добавил, что окончательное решение касательно переноса мероприятия будет принято 25 мая.

Официально о переносе мероприятия пока не сообщалось. Однако и другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что в 2023 году авиасалон не состоится. Подготовка к летной программе уже отменена. XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти в Жуковском с 25 по 30 июля.

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