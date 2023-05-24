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Роспотребнадзор потребовал вернуть на постамент в Уфе клеща Валеру

21:24
  • среда
  • 24 мая 2023

Памятник напоминал уфимцам о необходимости соблюдать осторожность в лесу

"Верните клеща Валеру": пост такого содержания появился в Telegram управления Роспотребнадзора по Башкирнии. Призыв обращен к выпускникам школы, укравшим серебряный памятник, их просят вернуть арт-объект на место.

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"Роспотребнадзор обращается к озорникам с просьбой вернуть памятник на место", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что памятник простоял в Уфе более двух с половиной лет. Предположительно, его умыкнули двое школьников, которые попали на камеры наблюдения. Памятник считается одним из символов Уфы, он напоминал о том, что надо быть бдительным и помнить о болезнях, переносимых клещами. Автор арт-объекта - уфимский фотограф Олег Чегодаев.

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