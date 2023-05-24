Семь батальонов теробороны решили вооружить власти Белгородской области

В подразделениях почти 3 тысячи человек

Семь батальонов территориальной обороны создали на границе с Украиной власти Белгородской области. Рассматриваются законные варианты для их вооружения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Почти 3 тысячи человек, семь батальонов вдоль границы. Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу", - заявил Гладков во время прямого эфира "ВКонтакте".

По данным губернатора, отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года. Это полностью боеспособные единицы, обеспеченные формой и снаряжением. Единственная проблема – отсутствие вооружения, и власти региона ищут законные возможности предоставить его бойцам, передает ТАСС.

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