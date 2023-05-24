ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семь батальонов теробороны решили вооружить власти Белгородской области

21:48
  • среда
  • 24 мая 2023

В подразделениях почти 3 тысячи человек

Семь батальонов территориальной обороны создали на границе с Украиной власти Белгородской области. Рассматриваются законные варианты для их вооружения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал о неспокойной ночи в Белгородской области
Видео уничтожения диверсантов в Белгородской области

"Почти 3 тысячи человек, семь батальонов вдоль границы. Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу", - заявил Гладков во время прямого эфира "ВКонтакте".

По данным губернатора, отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года. Это полностью боеспособные единицы, обеспеченные формой и снаряжением. Единственная проблема – отсутствие вооружения, и власти региона ищут законные возможности предоставить его бойцам, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.