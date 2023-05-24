Умерла "королева рок-н-ролла" Тина Тернер

Певице было 83 года

"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщил представитель певицы.

Как говорится в заявлении, артистка мирно умерла 24 мая в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии. Текст заявления приводит ТАСС.

Тина Тернер – американская и швейцарская певица, обладательница восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности. В сообщении о смерти артистки подчеркивается, что вместе с ней мир потерял легенду музыки и образец для подражания.

Музыкальную карьеру Анна Мэй Буллок - так звали исполнительницу при рождении - начала в 60-е годы. Первый успех пришел к ней в составе дуэта с мужем Айком. Их хиты Proud Mary, River Deep, Mountain High штурмовали мировые чарты.

Однако в семидесятые начался спад популярности и в конце десятилетия дуэт и семья Тёрнеров распались. Триумфальное возвращении певицы произошло в начале 80-х годов. Ей альбом Private Dancer разошелся по миру тиражом более 11 миллионов экземпляров. Последующие сольные диски также имели большой успех.

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