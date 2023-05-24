ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умерла "королева рок-н-ролла" Тина Тернер

22:06
  • среда
  • 24 мая 2023

Певице было 83 года

"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщил представитель певицы.

Умерла певица Лоретта Линн
В Чехии певица намеренно заразилась COVID-19 и умерла

Как говорится в заявлении, артистка мирно умерла 24 мая  в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии. Текст заявления приводит ТАСС.

Тина Тернер – американская и швейцарская певица, обладательница восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности. В сообщении о смерти артистки подчеркивается, что вместе с ней мир потерял легенду музыки и образец для подражания.

Музыкальную карьеру Анна Мэй Буллок - так звали исполнительницу при рождении - начала в 60-е годы. Первый успех пришел к ней в составе дуэта с мужем Айком. Их хиты Proud Mary, River Deep, Mountain High штурмовали мировые чарты.

Однако в семидесятые начался спад популярности и в конце десятилетия дуэт и семья Тёрнеров распались. Триумфальное возвращении певицы произошло в начале 80-х годов. Ей альбом Private Dancer разошелся по миру тиражом более 11 миллионов экземпляров.  Последующие сольные диски также имели большой успех.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.