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Политолог Войтоловский рассказал, чем США могут шантажировать Китай

08:05
  • четверг
  • 25 мая 2023

Существуют два главных рычага

На какие шаги может пойти Вашингтон, чтобы помешать укреплению партнёрства Москвы и Пекина? Как видят в Китае пути разрешения украинского кризиса? Может ли КНР повлиять на европейских партнеров, побудив их занять более реалистичную позицию в вопросах санкций и поддержки Киева?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Института мировой экономики и международных отношений Федор Войтоловский.

"С точки зрения американцев, Китай, видимо, должен встроиться в ту систему координат, которую пытается сформировать Вашингтон и его союзники. И действительно, у США есть некоторые средства для шантажа Китая. Во-первых, это доступ на американский рынок. Во-вторых, возможности Штатов вытеснить Китай с европейского рынка. Напомню, торговля между Пекином и ЕС достигла почти 900 миллиардов долларов. Эта сумма превышает товарооборот между, собственно, Китаем и США. Главная же задача Вашингтона - не дать Пекину выстроить свою собственную позицию и политику в отношении украинского кризиса", - объяснил эксперт.

Полный комментарий Федора Войтоловского смотрите в видео

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