ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Солнцепеки" поразили несколько огневых точек ВСУ

08:32
  • четверг
  • 25 мая 2023

Противник понес значительные потери в живой силе и технике

Российские авиация и артиллерия отбили атаки украинских радикалов, которые пытались вернуть утраченные позиции на торском участке в ДНР, сообщили в Минобороны.

Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Четко сработали и экипажи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Они поразили несколько огневых точек неприятеля. На лисичанском и авдеевском направлениях отличились российские артиллеристы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня "Солнцепек"
Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня "Солнцепек"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.