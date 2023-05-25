"Солнцепеки" поразили несколько огневых точек ВСУ

Противник понес значительные потери в живой силе и технике
Российские авиация и артиллерия отбили атаки украинских радикалов, которые пытались вернуть утраченные позиции на торском участке в ДНР, сообщили в Минобороны.
Противник понес значительные потери в живой силе и технике.
Четко сработали и экипажи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Они поразили несколько огневых точек неприятеля. На лисичанском и авдеевском направлениях отличились российские артиллеристы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"