"Солнцепеки" поразили несколько огневых точек ВСУ

Противник понес значительные потери в живой силе и технике

Российские авиация и артиллерия отбили атаки украинских радикалов, которые пытались вернуть утраченные позиции на торском участке в ДНР, сообщили в Минобороны.

Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Четко сработали и экипажи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Они поразили несколько огневых точек неприятеля. На лисичанском и авдеевском направлениях отличились российские артиллеристы.

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