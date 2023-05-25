ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Су-35 прикрывают бомбардировщики, штурмовики и вертолеты в зоне СВО

09:11
  • четверг
  • 25 мая 2023

Во время одного из недавних вылетов был уничтожен самолет ВСУ

Российские истребители Су-35С успешно выполнили прикрытие бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов, которые нанесли удары по военным объектам и технике националистов, сообщили в Минобороны.

Во время одного из вылетов был уничтожен самолет ВСУ.

Многоцелевые сверхманевренные машины с управляемым вектором тяги вооружены различными типами ракет, неуправляемыми и высокоточными боеприпасами. Су-35 значительно превосходят иностранные аналоги.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Истребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.