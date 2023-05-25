Су-35 прикрывают бомбардировщики, штурмовики и вертолеты в зоне СВО

Во время одного из недавних вылетов был уничтожен самолет ВСУ

Российские истребители Су-35С успешно выполнили прикрытие бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов, которые нанесли удары по военным объектам и технике националистов, сообщили в Минобороны. Во время одного из вылетов был уничтожен самолет ВСУ. Многоцелевые сверхманевренные машины с управляемым вектором тяги вооружены различными типами ракет, неуправляемыми и высокоточными боеприпасами. Су-35 значительно превосходят иностранные аналоги. Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"