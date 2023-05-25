"Ураганы" бьют по опорным пунктам боевиков

Развертывание и наведение занимает считанные минуты

Опорные пункты неонацистов ликвидировали расчеты РСЗО "Ураган" Центрального военного округа, рассказали в Минобороны.

Получив координаты целей, артиллеристы оперативно прибыли на огневые позиции. Развертывание и наведение занимает считанные минуты. 220-миллиметровые снаряды бьют точно по врагу на расстояние свыше 15 километров.

Украинские боевики понесли значительные потери, причем не только на переднем крае обороны, но и в тылу.

"Два вида боеприпасов у нас - кассеты и фугасы. Фугасами работаем по укрепрайонам противника, а кассетами - по пехоте т по легкобронированной технике", - объяснил командир боевой машины РСЗО "Ураган".

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