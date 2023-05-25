Стало известно о новых подвигах российских военных

Гвардии сержант Александр Дробуш с подчиненными ликвидировал вражеский склад боеприпасов

Министерство обороны России представило новых героев специальной военной операции.

Сержант Денис Лысенко, начальник радиостанции взвода связи, под массированным обстрелом украинских националистов сумел в кратчайшие сроки заменить поврежденный кабель. Взаимодействие между командованием и подразделениями было оперативно восстановлено. Ответным огнем уничтожен артиллерийский расчет противника, атака боевиков пресечена.

Гвардии сержант Александр Дробуш с подчиненными во время прикрытия позиций наших войск ликвидировал вражеский склад боеприпасов. Его самоходная установка нанесла точный удар и лишила неприятеля возможности обстреливать наши подразделения. Кроме того, экипаж Дробуша уничтожил два танка, одну БМП, восемь автомобилей и большое количество радикалов.

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