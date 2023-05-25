ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о новых подвигах российских военных

08:35
  • четверг
  • 25 мая 2023

Гвардии сержант Александр Дробуш с подчиненными ликвидировал вражеский склад боеприпасов

Министерство обороны России представило новых героев специальной военной операции.

Сержант Денис Лысенко, начальник радиостанции взвода связи, под массированным обстрелом украинских националистов сумел в кратчайшие сроки заменить поврежденный кабель. Взаимодействие между командованием и подразделениями было оперативно восстановлено. Ответным огнем уничтожен артиллерийский расчет противника, атака боевиков пресечена.

Гвардии сержант Александр Дробуш с подчиненными во время прикрытия позиций наших войск ликвидировал вражеский склад боеприпасов. Его самоходная установка нанесла точный удар и лишила неприятеля возможности обстреливать наши подразделения. Кроме того, экипаж Дробуша уничтожил два танка, одну БМП, восемь автомобилей и большое количество радикалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.