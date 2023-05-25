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В предвыборную гонку в США вступил губернатор Флориды Десантис

08:41
  • четверг
  • 25 мая 2023

За его плечами - работа в Палате представителей и два губернаторских срока

В предвыборную гонку в США вступил кандидат, который может составить серьезную конкуренцию Дональду Трампу. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о своём выдвижении, передает "ТВ Центр".

Он стал уже седьмым членом Республиканской партии, решившим побороться за президентский пост.

44-летний Десантис - выпускник Гарварда и Йельского университета. За его плечами - работа в Палате представителей и два губернаторских срока.

Политик делает ставку на традиционные ценности: он противник абортов и гей-пропаганды в школах, сторонник ужесточения миграционного законодательства, а также выступает за отказ от активной военной поддержки Украины.

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Рон Десантис
Рон Десантис
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