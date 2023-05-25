Супертайфун "Мавар" разрушил стратегическую базу США в Тихом океане

Боевые корабли при этом не пострадали

На американский остров Гуам обрушился супертайфун "Мавар" - мощнейший за последние 20 лет, сообщает "ТВ Центр".

Ураганный ветер на скорости до 60 метров в секунду валил деревья, срывал крыши с домов, переворачивал автомобили. Серьезно пострадала находящаяся на острове крупнейшая стратегическая база США в Тихом океане. Из соображений безопасности боевые корабли были заранее отведены от берега в открытое море.

На Гуаме введен режим чрезвычайного положения, с перебоями подается электричество. Сейчас тайфун продолжает свое движение в сторону Тайваня. Однако, по словам метеорологов, может изменить траекторию и взять курс на Японию.

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