В подмосковном Одинцове загорелся строительный рынок

Это произошло минувшей ночью
Ночью в подмосковном Одинцове горели торговые павильоны строительного рынка, передает "ТВ Центр".
Пламя быстро распространилось на площади 1800 квадратных метров. На месте происшествия очевидцы слышали взрывы. По данным МЧС, рвались легковоспламеняющиеся жидкости.
К тушению было привлечено около 100 человек и три десятка единиц техники. Сейчас пожар локализован, идет проливка конструкций. Пострадавших нет.
Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств инцидента.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"