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В подмосковном Одинцове загорелся строительный рынок

08:44
  • четверг
  • 25 мая 2023

Это произошло минувшей ночью

Ночью в подмосковном Одинцове горели торговые павильоны строительного рынка, передает "ТВ Центр".

Пламя быстро распространилось на площади 1800 квадратных метров. На месте происшествия очевидцы слышали взрывы. По данным МЧС, рвались легковоспламеняющиеся жидкости.

К тушению было привлечено около 100 человек и три десятка единиц техники. Сейчас пожар локализован, идет проливка конструкций. Пострадавших нет.

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств инцидента.

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