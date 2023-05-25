Ферма ужасов: в нижегородской деревне массово болеют и гибнут овцы

Жалобы и обращения в различные инстанции не помогают

Черепа, обглоданные кости, разлагающиеся трупы: видео из деревни Захватово - не для слабонервных, поэтому особо шокирующие кадры мы показываем со специальным размывающим эффектом (см. видео).

Места здесь безлюдные, лишний раз никто заглядывает. И вот решились общественники. Зашли с видеокамерой. Ферма кажется заброшенной: из работников - ни души. Овцы - утверждают местные жители - не кормлены. Хозпостройки не чищены - настоящие "авгиевы конюшни".

Об этом кладбище домашних животных соседи долго не решались рассказывать: хозяин - видный и очень известный предприниматель. Как говорят, регулярно получает государственные гранты. Вот и это хозяйство по документам проходит как образцовое.

Владелец уверяет: за все 12 лет, что он в бизнесе, раньше подобного никогда не случалось. А нынешний падеж скота, да еще и внезапный приезд репортеров - не иначе как происки конкурентов.

Приехать лично хозяин не смог - сослался на плохое самочувствие. Общественники насчитали около 10 трупов животных - и это только при беглом осмотре. Какова общая численность погибшего поголовья - уточняют правоохранители. Проводится проверка. На подозрительную ферму экстренно прибыли и ветеринары.

Лежат где придется и те, кто очень болен. Тяжелое прерывистое дыхание, вместо глаз - красные заплывшие круги. Это животное, говорят очевидцы, мучается в страшных предсмертных судорогах уже несколько дней.

Почему стадо живет само по себе? Почему поилки давно пересохли и в кормушках нет еды? От каких загадочных болезней массово погибают животные? Отвечать на эти вопросы специалисты без экспертизы не берутся.

Кстати, свое обещание отправить на место происшествия работников хозяин, похоже, не сдержал. По словам местных жителей, на овчарне никто так и не появился. Молчание ягнят выгодно обходится их владельцу: по очередному гранту на развитие хозяйства бизнесмен получил почти 14 миллионов рублей.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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