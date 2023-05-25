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Украинские дроны ночью атаковали Севастополь

08:17
  • четверг
  • 25 мая 2023

Атака успешно отражена

В Севастополе в ночь на четверг, 25 мая, отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, в районе поселка Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота российские военные сбили два дрона. Еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом ущерб городской инфраструктуре нанесен не был, пострадавших нет.

Ранее вице-премьер Крыма Георгий Мурадов указал, что в Севастополе базируется Черноморский флот России, а посягательство на одну из основ стратегической безопасности обязывает нашу страну применить против этого все имеющиеся средства. Российским военным "придется уничтожать точки ввоза" критически опасных вооружений, предупредил политик.

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