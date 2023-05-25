РИА Новости: на херсонском направлении скопилось до 500 иностранных наемников

Они размещаются группами в частных домах, конфискованных у местных жителей

На правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, среди наемников много поляков, англичан, а также боевиков "Кавказского легиона", "Батальона имени Шейха Мансура" и "Грузинского легиона".

В Херсоне находятся до 100 наемников, в Чернобаевке – 100, еще 300 иностранных боевиков разместились в селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны. Они селятся в частных домах, которые отобрали у местных жителей, группами по десять человек.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что российские следователи установили факты вербовки в ряды вооруженных формирований Украины более чем из 70 стран мира. Преимущественно речь идет о наемниках — приверженцах нацистского режима из стран Европы и Америки, которые проводят наиболее активную антироссийскую политику.

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