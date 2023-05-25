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На Западе допустили утрату Зеленским контроля над Украиной

08:41
  • четверг
  • 25 мая 2023

СМИ полагают, что это могло произойти из-за службы разведки Украины

Американские средства массовой информации полагают, что президент Украины Владимир Зеленский мог лишиться контроля над своей страной из-за украинской разведки. Такое мнение высказал обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин.
Буданов пообещал контрнаступление ВСУ в ближайшее время

Журналист поинтересовался, неужели Зеленского "понизили до уровня главного сборщика пожертвований".

В пользу своей версии Делвин приводит аргумент о том, что Киев пытался атаковать российскую территорию вопреки стараниям США убедить украинскую разведку не делать этого. Зеленский при этом заявлял, что не был знаком с планами ГУР и не знал о планируемых атаках.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов позволяет себе громкие заявления относительно хода боевых действий. В частности, он заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшее время. ВСУ располагает необходимым минимумом оружия для начала контрнаступления, однако "нужно больше оружия, нужны истребители".

До этого Буданов в интервью подтвердил причастность Киева к терактам против медийных лиц в России и заявил о дальнейших планах убивать россиян. По утверждению главы украинской разведки, Киев "достал уже многих".

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Владимир Зеленский
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