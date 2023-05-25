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NYT: США подозревают украинские спецслужбы в атаке дронов на Кремль

09:22
  • четверг
  • 25 мая 2023

Подобные операции беспокоят Вашингтон

Власти Соединенных Штатов считают, что атаку беспилотников на Кремль в начале мая организовала одна из украинских спецслужб. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
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По их словам, сначала в Вашингтоне полагали, что сообщения об атаке дронов на Кремль являются дезинформационным вбросом российских властей. Однако в США "были удивлены", получив опровергающие это перехваты переговоров неких чиновников из России, и пришли к выводу о роли Киева.

При этом, как отмечает издание, в Вашингтоне точно не знают, какая именно спецслужба Украины организовала эту акцию, а также не располагают сведениями о том, знал ли о готовящемся налете дронов украинский президент Владимир Зеленский.

Два украинских беспилотника попытались нанести удары по Кремлю в ночь на 3 мая, но при подлете из сбили российские силы противовоздушной обороны. После этого в Госдуме предложили создать отдельный канал, по которому можно было бы оперативно передавать информацию о появлении беспилотников.

После этого представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заверил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к атаке беспилотников на Кремль. Он также заявил, что в Вашингтоне не диктуют Украине условия, на которых она должна "защищать себя", но при этом не призывают Киев наносить удары на территории других стран.

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