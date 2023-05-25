Собянин: Москва стала победителем премии Annual Investment Meeting

В столице каждый год растет количество значимых инвестиционных проектов

Москва стала победителем ежегодной международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting, которая проводится в ОАЭ. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он уточнил, что победителем столица стала в номинации "Центральная Азия, Кавказ и Россия".

"Премия проводится ежегодно в Объединенных Арабских Эмиратах и является платформой для открытого обсуждения последних инвестиционных тенденций и возможностей, обмена идеями и изучения потенциальных партнерских отношений. В ней участвуют крупные инвесторы и предприниматели со всего мира", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, в столице каждый год растет количество значимых инвестиционных проектов. Это позволяет развивать инфраструктуру города и создавать новые рабочие места. Благодаря строительству промышленных, научных и культурных объектов и выгодных условий для бизнеса Москва уже привлекла больше 250 млрд долл. иностранных вложений.

Росту инвестиционной активности в Москве способствуют различные меры поддержки, которые предлагает правительство города инвесторам. Например, они могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25% благодаря специальным статусам, получить льготный кредит на строительство производства.

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