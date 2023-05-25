Собянин рассказал о развитии районов Раменки и Проспект Вернадского

Там реализуются масштабные проекты

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о развитии районов Раменки и Проспект Вернадского. Там сосредоточены всемирно известные достопримечательности российской столицы: Воробьевы горы, МГУ имени Ломоносова, киностудия "Мосфильм", также здесь проживают около 220 тыс. москвичей.

По словам мэра, в Раменках запущен крупнейший проект научно-технологического развития России. На месте полузаброшенной территории создается инновационный центр МГУ.

"В январе 2023 года президент Владимир Владимирович Путин открыл флагман центра - кластер "Ломоносов". Резидентами кластера стали 60 компаний в сфере биомедицины, нанотехнологий и наномашиностроения, робототехники и машинного инжиниринга, энергосбережения, космических исследований, искусственного интеллекта и информационных технологий, геономии, экологии и других. На счету большинства компаний - оформленные патенты и ноу-хау, выход на зарубежные рынки. По ряду характеристик их продукция уникальна или превосходит зарубежные аналоги", - написал Собянин.

В 2023 году возле кластера "Ломоносов" будут созданы центральная площадь и городской сквер. Планируется проложить пешеходные дорожки между кластером, гимназией МГУ и ближайшими станциями метро, организовать проезды, а также создать безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Более подробно о развитии эти районов можно узнать на сайте мэра.

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