В России задержали организаторов терактов на АЭС

Они собирались подорвать опоры ЛЭП двух станций

В России задержали членов украинской диверсионной группы, которые запланировали подрыв более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Об этом в четверг, 25 мая, рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В ведомстве уточнили, что попытка терактов была предпринята в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В случае успешной реализации этого замысла могла произойти остановка ядерных реакторов и нарушение штатного режима работы АЭС.

Диверсантам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС.

Задержаны двое граждан Украины и двое их пособников-россиян. Еще один человек числится в розыске. Все диверсанты были завербованы украинской СБУ, их тренировали в лагерях на Украине, сообщает "Интерфакс".

Киевский режим не оставляет попыток организовать теракты и диверсии в России. 10 мая сообщалось, что ФСБ предотвратила на Международном антифашистском фестивале в Самаре. Задержана уроженка Украины, которая планировала передать неустановленному лицу химикаты для организации поджога на центральной площади Куйбышева. Также установлено, что она передавала своим украинским кураторам информацию об объектах военной инфраструктуры.

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