ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России задержали организаторов терактов на АЭС

09:38
  • четверг
  • 25 мая 2023

Они собирались подорвать опоры ЛЭП двух станций

В России задержали членов украинской диверсионной группы, которые запланировали подрыв более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Об этом в четверг, 25 мая, рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ).
ФСБ предотвратила теракты в Оренбургской области

В ведомстве уточнили, что попытка терактов была предпринята в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В случае успешной реализации этого замысла могла произойти остановка ядерных реакторов и нарушение штатного режима работы АЭС.

Диверсантам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС.

Задержаны двое граждан Украины и двое их пособников-россиян. Еще один человек числится в розыске. Все диверсанты были завербованы украинской СБУ, их тренировали в лагерях на Украине, сообщает "Интерфакс".

Киевский режим не оставляет попыток организовать теракты и диверсии в России. 10 мая сообщалось, что ФСБ предотвратила на Международном антифашистском фестивале в Самаре. Задержана уроженка Украины, которая планировала передать неустановленному лицу химикаты для организации поджога на центральной площади Куйбышева. Также установлено, что она передавала своим украинским кураторам информацию об объектах военной инфраструктуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Калининская атомная электростанция (КАЭС)
Калининская атомная электростанция (КАЭС)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.