Путин рассказал об особом значении дружбы России и Африки

Президент направил поздравления с Днем Африки

Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами. Об этом говорится в поздравлении российского лидера Владимира Путина глав государств и правительств африканских стран с Днем Африки, опубликованном в четверг, 25 мая.

Президент напомнил, что проведение в 2019 году первого в истории саммита Россия – Африка послужило активизации наших связей на многих направлениях. Он выразил уверенность в том, что второй саммит Россия – Африка, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества России с африканскими партнерами во многих областях.

Путин также отметил важную роль Организации африканского единства в развитии многостороннего диалога и сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров рассказал, что Запад демонстрирует двуличие в отношении африканских государств. С одной стороны, Евросоюз импортирует все больше газа, нефти и угля из Африки, но в то же время требует от африканских стран отказаться от их использования. В африканских государствах предполагают, что это делается для того, чтобы настоящей индустриализации не было в самих африканских странах.

При этом ряд стран Африки принимает участие в решении насущных геополитических проблем — в частности, прикладывает усилия к мирному разрешению конфликта на Украине. В частности, они направят делегацию в Москву для поиска решения этой проблемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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