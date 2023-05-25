ФСБ пресекла попытки украинских диверсантов устроить акт ядерного терроризма

Преступники планировали взорвать десятки опор линий электропередачи, которые питали атомные электростанции

Таких поваленных опор линий электропередачи могло быть несколько десятков, если бы не своевременные действия сотрудников ФСБ. Задержание диверсионной группы произошло перед Днем Победы. Подрыв высоковольтных линий планировали на праздник. Такое задание было получено от украинских спецслужб.

"В наши задачи входил подрыв опор линий электропередачи на территории Российской Федерации. Для выполнения задачи мы разделили материал и сделали один из схронов, в который входили взрывчатые вещества, детонаторы и таймеры для последующей реализации", - сообщил подозреваемый Эдуард Усатенко.

Объектами для терактов должны были стать ЛЭП Калининской и Ленинградской атомных станций. Задача максимум - добиться остановки ядерных реакторов. Но осуществить задуманное не успели.

"В районе Лихославля заминировали семь опор за один вечер. На второй день выдвинулись в сторону Ленинградской области - я заминировал три опоры. Усатенко пошел минировать две опоры. Случился непредвиденный взрыв е мы разбежались. Мы с Юрой Кищаком уехали, а Усатенко потеряли", - уточнил другой подозреваемый Александр Майструк.

Задержанные - двое граждан Украины - дают признательные показания. Еще один находится в розыске - сейчас скрывается в Бельгии. К диверсии готовились с сентября, когда были завербованы подполковником Службы внешней разведки Украины Виталием Горбатюком. Также под стражей - двое российских пособников. От них преступники получили средства связи и транспорт с поддельными номерами.

Взрывчатку и оружие им доставили контрабандой в тайнике грузового прицепа из Польши через Литву и Белоруссию. В тайнике обнаружено 36 с половиной килограммов пластида, десятки детонаторов и таймеров, два пистолета Макарова.

Возбуждено уголовное дело. Поиски организаторов диверсии и возможных пособников продолжаются.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"