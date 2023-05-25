У российской авиации в зоне СВО прибавилось работы

Националисты пытаются модернизировать старые советские самолеты

Луганский фронт. Тяжелые реактивные установки бойцы выкатывают из замаскированных укрытий ближе к сумеркам, когда активность воздушной разведки националистов заметно снижается. Артиллеристы быстро разворачивают стволы. И по команде старшего батареи открывают шквальный огонь.

Командиры рассказывают - мощную артподготовку вели сразу по нескольким участкам. Основной - вокруг Белогоровки. Там уже второй день идет уверенное наступление мотострелков на крупный укрепрайон ВСУ

Ярослав Якимкин, офицер пресс-центра группировки "Запад": "Штурмовыми отрядами в районе населенного пункта Масюковка – Молчаново уничтожены до десяти и взяты в плен семь военнослужащих противника из состава 14-ой отдельной механизированной бригады".

Еще одним ударом уничтожена колонна с подкреплением, которое ВСУ перебрасывали к Белогоровке. Разбиты и сожжены с десяток натовских броневиков и пушек.

После артналета выяснилось - боевики оставили несколько опорных пунктов и в соседних с Белогоровкой лесах. На разведку этих позиций выходят десантники. С собой обязательно - противотанковая реактивная установка. Ближе к квадрату поиска бойцы спешились. "Броню" спрятали за деревьями. Сами осторожно двинулись в лес. Как чувствовали - боевики ушли, но не все. В чаще оставили наблюдательный пункт. Десантники незаметно развернули ПТУР и одним залпом разнесли его в щепки. После выстрела группа сразу отходит. Чтобы не попасть под огонь минометов.

Становится ясно - необходима дополнительная разведка. Военные поднимают авиацию. Уже в воздухе пилоты получают сообщение: в зоне поиска - самолет противника. Экипажи принимают решение мгновенно. Через минуты с земли подтвердили - бомбардировщик ВСУ сбит.

Сегодня у летчиков работы заметно прибавилось. Националисты пытаются модернизировать старые советские самолеты. Начали устанавливать на них высокоточные ракеты и бомбы, переданные американцами. Поэтому охота за такими пилотными образцами и их уничтожение идут постоянно.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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