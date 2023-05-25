Но получится ли убить хотя бы одного?

Новая волна видео с европейской техникой, движущейся в сторону Украины. Это Словакия. 25 шведских БМП. Несколько боевых машин, гаубицы и другую военную технику начали грузить на корабли в Японии. Но больше всего в Киеве ждут истребители. И, вполне вероятно, скоро их получат. Ведь обучение украинских пилотов стартует уже сегодня. Плацдармом для первого этапа подготовки станет Британия. К программе присоединится и Норвегия. Таким образом, Запад убьет двух зайцев: проведет очередную утилизацию старой техники и даст Зеленскому пресловутые крылья. Пусть потрепанные и на исходе своей жизни, пишет Asia Times.

Оказывается, у самолетов, которые собираются передать Нидерланды, в следующем году заканчивается срок эксплуатации. И чтобы они могли взлетать хотя бы год, требуются наличие хороших взлетно-посадочных полос и регулярное техобслуживание.

После европейского турне Владимира Зеленского, где он все-таки выпросил огромное количество военной техники, не начать обещанное еще полгода назад контрнаступление было бы некрасиво. И вот оно якобы началось.

"Контрнаступление идет уже несколько дней, эта интенсивная война растянута на 1,5 тыс. км вдоль границы, но отдельные операции уже начаты", - сказал Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины.

Телеканал CNN показывает, как британские военные обучают украинцев готовить скрытые бомбы и прятать их в необычных местах. Другими словами, устраивать диверсии и теракты. Это своего рода необъявленная война Запада. Так ее назвал наш министр обороны Сергей Шойгу на встрече в Минске, где были подписаны документы, определяющие порядок содержания в союзном государстве российского нестратегического ядерного оружия.

"Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать до последнего украинца, накачивать его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов США. В карательных акция участвуют более 2,5 тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства", - заявил министр.

Причем в Киеве и не скрывают, что причастны к убийству российских журналистов и общественных деятелей. Открыто заявляют, что готовят покушение на Владимира Путина. Вот уже и зарубежные издания пишут, что за атаками в Белгороде и на Кремль стоят украинцы. Причем Владимир Зеленский, видимо, был совсем не в курсе.

"В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе в этом отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле не раз отмечали, что несмотря на попытки Запада накачать Украину оружием и наемными силами, так или иначе специальная операция будет продолжаться до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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