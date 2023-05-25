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Больше миллиона жителей новых регионов уже стали гражданами России

11:46
  • четверг
  • 25 мая 2023

Срок получения документов - не больше десяти суток

Около 150 пунктов приема заявлений и выдачи паспортов открыли в новых регионах нашей страны, передает "ТВ Центр".

Больше миллиона жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже стали гражданами России. Срок получения документов - не больше десяти суток.

К маломобильным специалисты приезжают на дом и помогают с процедурой оформления. Так, паспорт вручили единственному в Кировске ветерану Великой Отечественной войны.

Новые граждане нашей страны признаются, что очень ждали этого момента.

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