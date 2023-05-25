В ОП прошел форум "Офицерские традиции чести и достоинства"

Обсудили меры поддержки участников спецоперации, военных пенсионеров и членов их семей
В Общественной палате России прошел форум "Офицерские традиции чести и достоинства: история и современность", сообщает "ТВ Центр".
Ветераны боевых действий и представители патриотических организаций обсудили меры поддержки участников спецоперации, военных пенсионеров и членов их семей.
Кроме того, говорили о роли ветеранских организаций в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Организаторы форума - Национальная ассоциация объединений офицеров Вооруженных сил совместно с Общественным советом при Минобороны России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"