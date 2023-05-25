В ОП прошел форум "Офицерские традиции чести и достоинства"

Обсудили меры поддержки участников спецоперации, военных пенсионеров и членов их семей

В Общественной палате России прошел форум "Офицерские традиции чести и достоинства: история и современность", сообщает "ТВ Центр".

Ветераны боевых действий и представители патриотических организаций обсудили меры поддержки участников спецоперации, военных пенсионеров и членов их семей.

Кроме того, говорили о роли ветеранских организаций в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Организаторы форума - Национальная ассоциация объединений офицеров Вооруженных сил совместно с Общественным советом при Минобороны России.

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