ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ОП прошел форум "Офицерские традиции чести и достоинства"

11:53
  • четверг
  • 25 мая 2023

Обсудили меры поддержки участников спецоперации, военных пенсионеров и членов их семей

В Общественной палате России прошел форум "Офицерские традиции чести и достоинства: история и современность", сообщает "ТВ Центр".

Ветераны боевых действий и представители патриотических организаций обсудили меры поддержки участников спецоперации, военных пенсионеров и членов их семей.

Кроме того, говорили о роли ветеранских организаций в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Организаторы форума - Национальная ассоциация объединений офицеров Вооруженных сил совместно с Общественным советом при Минобороны России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Форум "Офицерские традиции чести и достоинства"
Форум "Офицерские традиции чести и достоинства"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.