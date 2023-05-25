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В Москве состоялась акция "Сад памяти"

11:56
  • четверг
  • 25 мая 2023

В честь героев Великой Отечественной войны высадили кусты сирени

В Москве состоялась акция "Сад памяти" в рамках Невского экологического конгресса. В честь героев Великой Отечественной войны в Парке Горького высадили кусты сирени, передает "ТВ Центр".

В церемонии приняли участие волонтеры, артисты и режиссеры. Они отметили, что это возможность отдать дань памяти тем, кто боролся за нашу свободу.

В мае 1945-го советских воинов-освободителей их матери, жены и сёстры встречали с охапками сирени. Так она стала симоволом Победы.

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Акция "Сад памяти"
Акция "Сад памяти"
Акция "Сад памяти"
Акция "Сад памяти"
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