В Ленинградской области стартовал чемпионат по воздухоплаванию

В небо взмыли более десятка воздушных шаров

Приготовления к полету на воздушном шаре занимают не более получаса. Пилот проверяет газовое оборудование. Аэростат раскладывают в полный размер на земле - сначала он выглядит как большая цветная тряпка. Но потом заряжается тепловая пушка. Буквально за несколько минут полотнище, которое только что хранилась в небольшой сумочке, вырастает в шар. Его высота - 22 метра, а диаметр - 16.

Дух захватывает, когда огромные шары один за другим вырастают как будто из-под земли. Закрывая собой небо и ближайшие многоэтажные дома.

То, как много людей приехало сюда, в маленький городок Приозерск на границу с Карелией на первый чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту, доказывает: этого события очень ждали.

Такие соревнования проходили здесь 13 лет назад. Потом традиция прервалась, регулярные полеты стали проводить в Псковской области и Подмосковье. И теперь Ленинградская область возвращается в число соревновательных площадок для российских воздухоплавателей. Первые полеты - конечно, для зрителей.

Это, пожалуй, самый непредсказуемый спорт из всех существующих. Полностью зависит от погоды. Чтобы аэростаты смогли нормально взлететь, скорость ветра у земли должна быть не более 4 метров в секунду - флаги, например, при таком не развеваются, а висят. Если задует чуть посильнее - корзину начинает тащить за шаром, можно не удержать. А в воздухе при порывах ветра шары могут даже налететь друг на друга - упасть не упадут, но потерявшую форму ткань можно повредить огнем.

В этом и смысл чемпионата, говорят организаторы: демонстрация пилотами мастерства маневрирования такими слабоуправляемыми аппаратами.

"Самое понятное задание: на земле лежит мишень в форме креста - туда нужно прилететь и сбросить ленточку с грузиком. Кто ближе попал - тот и победитель. На чемпионате мира попадают где-то 30-40 процентов из ста", - рассказал Иван Меняйло, чемпион мира по воздухоплавательному спорту.

Открытие накануне проходило для зрителей, а сегодня на рассвете начались спортивные полеты за Кубок губернатора региона. Пилоты получили свои первые задания - пройти маршрут по указанным высотам и сбросить маркеры в определённую геоточку.

Чемпионат продлится до воскресенья - все эти дни в небе на севере Ленинградской области можно будет увидеть пролетающие аэростаты.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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