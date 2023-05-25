Шойгу: Запад ведет необъявленную войну против России и Белоруссии

Активность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность

Против Москвы и Минска развязана Западом необъявленная война. Такое заявление сделал в четверг, 25 мая, российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Во время встречи глава Минобороны России отметил, что "мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну".

Шойгу указал, что военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность. В частности, реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. НАТО разворачивает дополнительные воинские контингенты, проводит активную деятельность вблизи границ Союзного государства.

С учетом геополитической обстановки Россия и Белоруссия дополнительно укрепляют единое оборонное пространство, подчеркнул министр. В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО Москва и Минск вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере, цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя заявил, что истинная цель так называемого коллективного Запада — нанесение стратегического поражения России, с этой целью западные государства участвуют в конфликте на Украине. По словам дипломата, так называемый Европейский фонд развития, из которого финансируют поставки вооружений Украине, впору переименовать в фонд войны.

При этом заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заверил в нежелании Вашингтона довести ситуацию до состояния третьей мировой войны, хотя Соединенные Штаты продолжают снабжать украинскую армию вооружениями и военной техникой.

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