Позиции будут переданы ВС России

Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" начала вывод подразделений из Артемовска (украинское название - Бахмут).

Об этом в четверг, 25 мая, сообщила пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина. Занятые позиции будут переданы ВС России.

"До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным", - заявил Пригожин в видеообращении.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как Пригожин прощается с группами бойцов, которые покидают позиции. В тылу вагнеровцы отдохнут, залатают технику и подготовятся к выполнению новых задач.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"