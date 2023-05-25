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ЧВК "Вагнер" начала вывод подразделений из Артемовска

10:24
  • четверг
  • 25 мая 2023

Позиции будут переданы ВС России

Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" начала вывод подразделений из Артемовска (украинское название - Бахмут).

Об этом в четверг, 25 мая, сообщила пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина. Занятые позиции будут переданы ВС России.

"До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным", - заявил Пригожин в видеообращении.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как Пригожин прощается с группами бойцов, которые покидают позиции. В тылу вагнеровцы отдохнут, залатают технику и подготовятся к выполнению новых задач.

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