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Подоляк: контрнаступление ВСУ уже началось

10:40
  • четверг
  • 25 мая 2023

До этого в Киеве жаловались на нехватку оружия для контрнаступления

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществляется уже несколько дней. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

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По утверждению чиновника, боевые действия в рамках контрнаступления уже начались, они интенсивно ведутся "на 1500 километрах границы".

При этом Подоляк заверил, что ВСУ не будут использовать оружие, которое ей передают союзники, для ударов по России. Оно будет применяться его только на "оккупированных Россией территориях, включая Крым и Донбасс", сообщает телеканал Rai 1.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что ожидать контрнаступления ВСУ следует в ближайшее время. При этом он отмечал, что у украинской армии есть необходимый минимум оружия для этого, хотя и призывал западных союзников предоставить Киеву больше вооружений и истребители.

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко при этом отмечал, что ожидания от украинского контрнаступления на Западе завышенные, и это оказывает давление на ВСУ. При этом запланированные атаки, по мнению дипломата, могут привести к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины.

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