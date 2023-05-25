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Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии

11:07
  • четверг
  • 25 мая 2023

Решение о его применении будут принимать в Москве

Контроль за нестратегическим ядерным оружием России в Белоруссии и решение о его применении остается за Москвой.
Россия передала Белоруссии "Искандер", способный использовать ядерные ракеты

Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время подписания документов о размещении ядерного оружия в Белоруссии. подпись под документом поставил его белорусский коллега Виктор Хренин.

"Россия не передает Белоруссии ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", - подчеркнул российский министр (цитата по ТАСС)

Шойгу отметил, что в будущем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин сообщил о достигнутой договоренности с главой Белоруссии Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в республике.

4 апреля Москва передала Минску оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, возможность наносить удары ядерным оружием получила часть белорусских самолетов. Белорусские военные прошли соответствующую подготовку. 

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