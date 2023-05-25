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Песков рассказал о работе российского правительства

10:58
  • четверг
  • 25 мая 2023

Одним из самых сложных участков он назвал МЧС

Все российское правительство работает в очень напряженном режиме. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "каждый министерский портфель — это очень-очень напряженная ежедневная работа", а Министерство чрезвычайных ситуаций — один из наиболее беспокойных участков.

Комментируя удовлетворенность президента работой нового главы МЧС Александра Куренкова, Песков заявил, что глава государства находится с ним в постоянном контакте и "положительно оценивает то, как происходит работа министерства", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что минувший год пошел нашей стране на пользу: Россия стала сильнее и обрела суверенитет в экономике, "прошла очень важный этап своего развития".

Президент также похвалил чиновников, которые "добиваются эффективного решения возникающих проблем", проявляют искреннюю заботу о жителях своих регионов. Особо Путин отметил госслужащих, которые добровольцами отправились на спецоперацию для отстаивания исторических территорий России — они продемонстрировали пример преданности Родине.

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
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