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Песков назвал уникальным сотрудничество России и Белоруссии

11:19
  • четверг
  • 25 мая 2023

Москва разместит на белорусской территории свое ядерное оружие

При обсуждении ядерного сотрудничества России и Белоруссии необходимо принимать во внимание плотность сотрудничества двух стран. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в контексте размещения российского ядерного оружия в Белоруссии важно помнить, что интеграция двух государств уникальна. Союзное государство России и Белоруссии — это на порядок более продвинутая кооперация, чем ЕврАзЭС, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил, что наша страна разместит в Белоруссии свое ядерное оружие. В апреле Москва передала Минску оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, возможность наносить удары ядерным оружием получила часть белорусских самолетов.

Постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков подчеркнул, что выбор способов защиты от любых внешних угроз и вызовов — это суверенное решение каждого государства. Он также уточнил, что пока в стране не предпринимали практических шагов по размещению российского тактического ядерного оружия.

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