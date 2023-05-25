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В российские школы вернут серебряные медали

12:16
  • четверг
  • 25 мая 2023

С нового учебного года

Минпросвещения со следующего учебного года вернет в российские школы серебряные медали.

Об этом в четверг, 25 мая, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Серебряную медаль можно получить, имея только две четверки в аттестате.

"Думаю, для родителей, и для школьников будет приятная такая новость", - отметил он.

В 2014 году на федеральном уровне золотые и серебряные медали заменили единой федеральной медалью "За особые успехи в учении". При этом регионы могли самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе и серебряные медали, уточняет ТАСС.

Ранее в Минобрнауки рассказали об изменении приемной кампании в вузах в 2023 году. В частности, в России усовершенствовали систему суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".

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