Глава украинской разведки рассказал о тяжелом ранении в Донбассе

Осколок попал под сердце
Глава украинский разведки Кирилл Буданов получил несколько ранений в Донбассе.
Всего их было три, рассказал он украинскому журналу "Новое время". Одно ранение оказалось серьезным – осколок противопехотной мины попал под сердце. Он получил его, когда выходил за линию фронта.
"Осколок нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея <…> Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", - сказал Буданов.
Накануне стало известно о ранении главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Главкому сделали трепанацию черепа в киевском военном госпитале. Согласно прогнозам, главком ВСУ будет жить, но исполнять свои обязанности на посту не сможет.