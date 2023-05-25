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Глава украинской разведки рассказал о тяжелом ранении в Донбассе

11:44
  • четверг
  • 25 мая 2023

Осколок попал под сердце

Глава украинский разведки Кирилл Буданов получил несколько ранений в Донбассе.
Главком ВСУ получил тяжелую травму после российского удара

Всего их было три, рассказал он украинскому журналу "Новое время". Одно ранение оказалось серьезным – осколок противопехотной мины попал под сердце. Он получил его, когда выходил за линию фронта.

"Осколок нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея <…> Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", - сказал Буданов.

Накануне стало известно о ранении главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Главкому сделали трепанацию черепа в киевском военном госпитале. Согласно прогнозам, главком ВСУ будет жить, но исполнять свои обязанности на посту не сможет.

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