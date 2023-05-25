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Шойгу обвинил Запад в попытках дискредитировать Россию в Нагорном Карабахе

11:38
  • четверг
  • 25 мая 2023

В регионе размещены российские миротворцы

Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику. Такое заявление сделал в четверг, 25 мая, министр обороны России Сергей Шойгу.
Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Политик отметил, что ситуация в регионе во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В настоящее время безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент.

Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику, чтобы "вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе", цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет свои функции по договоренности от 9 ноября 2020 года в связи с перекрытием азербайджанскими военными Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

МИД России назвал эту критику неприемлемой и подчеркнул, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки в Нагорном Карабахе, а "публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже".

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