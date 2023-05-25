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Иран показал новейшую баллистическую ракету "Хайбар"

12:00
  • четверг
  • 25 мая 2023

Она невосприимчива к атакам РЭБ и неуязвима для вражеской ПВО, уверяют в Тегеране

Министерство обороны Ирана в четверг, 25 мая, представило новейшую стратегическую баллистическую ракету большой дальности семейства "Хорремшехр".
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Ракета под названием "Хайбар" является модернизацией предыдущих моделей этого семейства. Ее особенности — невосприимчивость к атакам средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и к вражеской системе противовоздушной обороны (ПВО).

Новинка дает возможность использовать различные типы боеголовок, в ее активе также мобильность и быстрая подготовка к работе.

Дальность полета такой ракеты составляет 2 тысячи километров, а боеголовка обладает большой взрывной мощностью, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал, что сотрудничество в сфере обороны — одна из тем повестки дня двустороннего сотрудничества России и Ирана. Однако оно не направлено против какой-либо третьей страны, заверил политик.

Запад обвинял Иран в снабжении российских военных оружием, однако в ЕС признали, что у Брюсселя нет доказательств того, что Тегеран поставляет Москве баллистические ракеты, в том числе для применения в рамках спецоперации на Украине.

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