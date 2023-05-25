Россия закроет генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге

Пятерых шведских дипломатов вышлют из России

Министерство иностранных дел России в четверг, 25 мая, вызвало шведского посла Малену Мард. До ее сведения довели ответные меры Москвы после объявления Стокгольмом пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции персонами нон грата.

Как уточнили в МИД, Россия прекратит с 1 сентября работу своего генерального консульства в Гётеборге и отзовет согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

Также принято решение об объявлении персонами нон грата пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Им предписано покинуть Россию.

В МИД объяснили свои решения тем, что действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Швеция наряду с еще шестью странами Европы ужесточит контроль на границе с Россией. Эти государства договорились углублять сотрудничество в сфере реализации антироссийских санкций. Для этого они решили усилить единообразное применение таможенного контроля.

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