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Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

12:20
  • четверг
  • 25 мая 2023

Самые популярные станции - "Нижегородская", "Площадь Гагарина" и "Ростокино"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что с момента запуска пассажиры совершили по Московскому центральному кольцу более 900 млн поездок.

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"Самые популярные станции - "Нижегородская", "Площадь Гагарина" и "Ростокино". Ежедневно по МЦК пассажиры в среднем совершают больше 540 тыс. поездок", - уточнил глава города.

Как добавил Собянин, МЦК крупнейший и один из самых востребованных транспортных проектов. Более 3 млн пассажиров получили удобные маршруты, позволяющие тратить меньше времени на дорогу.

Открытие МЦК повлияло на социальное и экономическое развитие ранее заброшенных территорий вокруг Московской кольцевой железной дороги, заключил градоначальник.

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